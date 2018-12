En juin dernier, le top model avait posé nue près du mur des Lamentations , à Jérusalem. En 2017, Marisa Papen avait été détenue pendant 24 heures en Egypte pour avoir posé nue dans le temps de Karnak. Par ces photographies prises par son acolyte de toujours, Jesse Walker, Marisa Papen veut s'attaquer à "". Après l'Islam et le Judaïsme, elle a donc choisi la religion catholique comme cible en posant dans son plus simple appareil au Vatican et à Rome.