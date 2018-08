Cette zone de l'Océan Atlantique s'est rendue célèbre pour les nombreuses disparitions inexpliquées de navires. Rapportées par le Daily Star, les expériences des chercheurs ont consisté en la création de simulateurs pour reconstituer artificiellement les conditions de la région en cas de tempêtes.



Il s'avère que, selon les résultats obtenus et dans le cas où plusieurs tempêtes se rencontrent - l'une venant du sud, une du nord et d'autres depuis la Floride - une vague scélérate ("rogue wave") peut faire son apparition. On parle ici d'une vague démesurée, pouvant atteindre 30 mètres de hauteur, provoquant le chaos et la destruction presque totale de l'embarcation.



"Si cela arrive, le bâteau peut couler en deux ou trois minutes" précisent les experts, ce qui expliquerait les disparitions soudaines.