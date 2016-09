Le parcours chaotique d'Ornella, membre du commando aux bonbonnes de gaz

Monde

Fichée S et assignée à résidence à son domicile du Loiret depuis août 2015, Ornella Gilligmann s'est convertie à l'islam en 2009 après un mariage avec son désormais ex-mari musulman. D'après une enquête menée par nos confrères du journal Le Parisien, la jeune femme mère de trois enfants (deux filles et un garçon âgés de 3 à 7 ans) est revenue sur les circonstances qui l'ont poussée à passer à l'acte devant les enquêteurs. "Elle a d'emblée expliqué être entrée en contact sur Internet et via Telegram, il y a environ trois mois, avec un homme se faisant appeler Abou Omar, confie une source proche de l'affaire. Elle a passé des heures à discuter avec lui avant de, semble-t-il, basculer."

Séduite, Ornella Gilligmann va quitter son mari et s'unir avec son énigmatique correspondant... via téléphone. "Ils se sont mariés religieusement par téléphones interposés, confirme la même source, et elle s'est séparée de son mari. Son nouveau conjoint, ainsi que Rachid Kassim, un propagandiste de l'Etat islamique très actif sur la Toile dont le nom apparaît dans les attentats de Magnanville et de Saint-Etienne-du-Rouvray, lui ont ensuite clairement demandé de passer à l'action."

En septembre 2014, âgée d'à peine 27 ans, elle quitte le domicile familial avec ses trois enfants et s'envole pour la Turquie depuis Roissy, accompagnée par Sarah M. A son retour, elle sera entendue par la DGSI mais feindra n'être partie que pour le tourisme tout en reconnaissant s'intéresser de près à l'avancement des djihadistes en Syrie et suivre les prêches d'un prédicateur salafiste. Toujours d'après Le Parisien, elle aurait notamment été en contact régulier avec certains djihadistes.

Un parcours qui aura pas à pas mené Ornella Gilligmann, voilée intégralement, vers le radicalisme, le terrorisme et jusqu'à la planification de l'attaque manquée du dimanche 4 septembre.

La planification de l'attaque

C'est elle (Ornella, ndlr.) qui va louer un 4X4 pour transporter les bonbonnes de gaz retrouvées plus tard dans la Peugeot 607 abandonnée aux abords de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Selon ce qui ressort de son audition, elle affirme avoir voulu dissuader sa complice, Inès Madani, de mettre ce plan à exécution. "Elle a dit avoir acheté du gazole parce qu'elle savait que ce combustible ne mettrait pas le feu à la voiture, poursuit la même source dans les colonnes du quotidien. Une façon pour elle de faire échouer le plan de ses commanditaires. Après avoir pris la fuite, elle est retournée auprès de son mari en lui avouant, en pleurs, ce qu'elle avait tenté de faire".

Au final, elle sera arrêtée dans le sud de la France avec son ex-mari, le 6 septembre dernier. Nos confrères avancent même qu'une photographie d'une Tour Eiffel détruite aurait été retrouvée à son domicile au cours des fouilles entreprises à la suite de son arrestation.