Les hôtesses et stewards de Ryanair de différents pays, dont la Belgique, seront très probablement en grève le 28 septembre prochain. Le mouvement devrait être particulièrement bien suivi puisque cette grève est annoncée comme la plus importante de l'histoire de la compagnie. Confirmant une information de la RTBF, une source nous explique que les syndicats belge, hollandais, italien, portugais et espagnol se sont mis d'accord sur cette date qui a été fixée «jusqu’à nouvel ordre» au vendredi 28 septembre. "Nous attendons encore la confirmation de l’une ou l’autre organisation pour valider définitivement la date", explique Didier Lebbe, secrétaire permanent à la CNE.

Les syndicats veulent que Ryanair applique les législations nationales et proposent des contrats locaux à son personnel. Le mouvement du personnel de cabine pourrait être suivi par les pilotes de la compagnie irlandaise.