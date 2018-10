L'OTAN mènera à la fin du mois d'octobre en Norvège son plus grand exercice militaire mené depuis la guerre froide. L'exercice appelé Trident Juncture impliquera 45.000 participants de 31 pays alliés et partenaires de l'Alliance, a annoncé le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

Il a également indiqué que les observateurs russes seront les bienvenus pour y assister, alors que les tensions avec Moscou seront au centre des discussions lors de la rencontre des ministres de la Défense de l'Alliance. "Notre capacité à déplacer des forces rapidement sera mise à l'épreuve plus tard ce mois-ci. Dans l'exercice Trident Juncture en Norvège. C'est l'un de nos exercices les plus importants depuis de nombreuses années. Il réunira environ 45.000 participants de 31 pays alliés et partenaires. Avec environ 150 avions, 60 navires et plus de 10.000 véhicules", a indiqué M. Stoltenberg.

L'exercice sera mené dans le nord de la Norvège du 25 octobre au 7 novembre prochains.

La manoeuvre militaire d'une ampleur sans précédent depuis la guerre froide est organisée alors que Moscou a mené en septembre dernier l'exercice Vostok-2018. Il s'agissait de l'exercice le plus important jamais mené par la Russie avec près de 300.000 hommes, toutes les composantes de l'armée impliquées et en soutien des soldats chinois.

Le chef de l'OTAN a tenu à expliquer l'objectif de la manoeuvre: "le scénario est fictif mais réaliste. Il simulera la réponse collective de l'OTAN à une attaque armée contre un allié. Et il exercera notre capacité à renforcer nos troupes d'Europe et d'outre-Atlantique."

"L'exercice est défensif et transparent. Tous les membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, y compris la Russie, ont été invités à envoyer des observateurs", a-t-il ajouté à l'adresse de Moscou.

L'exercice planifié de longue date intervient à un moment de tensions accrues avec la Russie, déclenché par l'annexion en 2014 de la péninsule de Crimée et son rôle dans l'est de l'Ukraine, où Moscou est accusé de soutenir les séparatistes.