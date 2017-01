Donald Trump ne sera décidément par un président comme les autres. Son désir de continuer à utiliser son smartphone personnel, qui fait réagir le tout Washington, l’illustre bien. La semaine dernière, AP indiquait que le président s’était, à regret, séparé de son téléphone personnel, un modeste Samsung Galaxy S3 de 2012, sous Android.

L’homme, loin d’être le geek compulsif que son usage compulsif de Twitter dépeint (il serait utilisateur régulier de messages écrits à la main), fut jadis un utilisateur d’iPhone. Mais depuis la résistance déployée par la Pomme dans son refus d’ouvrir aux autorités le contenu de l’iPhone du terroriste de San Bernardino, la firme de Cupertino n’est plus dans les petits papiers du président. Sans compter que certains observateurs voient dans Apple tout ce que Trump abhorre : une vision très Californian Way of life et cosmopolite, dont le leadership est confié à un homosexuel fier de son statut, et l’histoire tissée par les destins croisés de trois fils d’immigrés (les Steve Jobs et Wozniak ainsi qu’Eddy Cue).





Vladimir Poutine est rarement vu avec son mobile. Angela Merkel utilisait un Nokia avant de recevoir un Blackberry. François Hollande est un fervent adepte d'Iphone 5S.





Mais hier, le New York Times affirmait que le Potus (President Of The United States) l’utilise toujours, ce qui inquiète les experts en sécurité. Des experts avaient constaté que son tweet sur la criminalité à Chicago, dimanche soir, avait été publié depuis un appareil Android, comme lors de la campagne - quand un tweet est publié par un membre de son équipe, c’est souvent depuis un iPhone.

Le problème ? S’il est toujours l’utilisateur de son S3, cette technorésistance inquiète les autorités. Les mises à jour sécuritaires de la version d’Android qui tourne sur le S3 (4.3 Jelly Bean) ne sont plus assurées et le téléphone est donc loin d’être la forteresse qu’on attend de la fonction du président, quand bien même ce dernier lui dédierait uniquement ses communications privées.

Mais après avoir passé 18 mois à éructer sur Hillary Clinton qui a "mis en danger la nation avec un serveur d’e-mail privé", ce #GalaxyGate ne manque pas de piquant…

Rappellons que, bien évidemment, ce téléphone ne correspond pas aux standards très élevés des services de sécurité américains. Donald Trump a, pour les communications ayant trait à son mandat, reçu un Blackberry personnalisé, où un logiciel de sécurité et de cryptage est installé. Barack Obama faisait lui aussi usage d’un téléphone du canadien RIM. Il avait confié sur un plateau télé être un peu jaloux des fonctionnalités des smartphones de ses filles, son téléphone de fonction étant bridé par toutes ses caractéristiques smart : pas de prise de photos, de player musical, ni de possibilités de texting…





Charles Michel et son kern : des Galaxy S5 sécurisés

Suite aux écoutes de la NSA sur le Nokia de Merkel, la Belgique a pris les devants.

Quid en Belgique ? Nos hommes et femmes d’État sont-ils libres du choix de leur téléphone ou doivent-ils se plier à des règles spécifiques ? Nous avons posé la question à Frédéric Cauderlier, porte-parole du Premier ministre Charles Michel (MR). "Pour des raisons de sécurité, nous ne communiquons pas ce genre d’informations", a répliqué l’ancien journaliste. La presse avait toutefois déjà expliqué, au second trimestre 2015, qu’une centaine de Samsung Galaxy S5 avaient été livrés à l’ensemble des membres du Conseil national de sécurité, ainsi qu’aux membres du kern. Charles Michel, Steven Vandeput (Défense), Koen Geens (Justice), Didier Reynders (Vice-Premier et Affaires étrangères), Jan Jambon (vice-Premier et Intérieur), Alexander De Croo (vice-Premier et Numérique) et Kris Peeters (vice-Premier et Emploi) figuraient également parmi les destinataires de ces Galaxy S5 personnalisés.

Les conversations de nos ministres sont ainsi cryptées et sécurisées, selon nos sources, au moyen du logiciel Knox, développé par Samsung. Celui-ci, qui permet de scinder utilisation privée et pro, a essentiellement été développé pour répondre aux besoins des entreprises mais remplit également les certifications de sécurité étatiques de plusieurs pays. Selon nos informations, ces smartphones n’ont pas été renouvelés depuis mi-2015. Le comité ministériel restreint est donc toujours utilisateur de S5 spécifiquement sécurisés.

Pour rappel, Angela Merkel, chancelière allemande, avait été écoutée de nombreuses années par les États-Unis sur son feature phone Nokia 6260 à clapet coulissant. Ce qui a contraint la femme la plus puissante d’Europe à passer elle aussi sous étendard Blackberry, au moyen d’un Q10 non tactile à la sécurité personnalisée et très élevée. David Cameron est lui aussi utilisateur de Blackberry. François Hollande, pour sa part, est un fervent adepte de l’iPhone 5S.