L’homme qui a attaqué un militaire avec une machette, vendredi, au Louvre à Paris, était un grand fan de nos footballeurs belge. Sur Twitter, il suivait, comme beaucoup, entre autre, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thomas Vermaelen, Vincent Kompany et Kevin De Bruyne.

Pour le moment, ses motivations ne sont pas encore connues. Grâce à une perquisition de sa chambre à Paris, d’après ce qu’on dit, les enquêteurs n’ont rien trouvé qui le lie à un groupe djihadiste. Ils ont retrouvé les étuis de ses deux machettes. Il a acheté ces machettes dans un magasin à Paris. Vendredi, entre 9h27 et 9h34, il a posté plusieurs tweets en arabe dans lesquels il parle "de ses frères en Syrie".

Selon son père - un général de la police à la retraite - il n’a vu aucun signe de radicalisme de la part de son fils. "Je ne l’aurais pas non plus accepté", note l’homme. Il dit aussi ne pas comprendre ce qui est passé dans la tête de son fils, grand d’à peine 1 m 65, pour qu’il s’attaque à des militaires armés. Le père a aussi montré quelques selfies aux enquêteurs qu’il avait également reçus de son fils vendredi. Les images montrent Abdallah El-Hamahmy, entre autres, avec un sourire discret devant la tour Eiffel. Plus loin, le père a révélé que l’épouse de son fils était enceinte et qu’elle était restée en Arabie saoudite avec son fils de 7 mois.

Sur son compte Twitter, supprimé entre-temps, Abdallah El-Hamahmy se montre fan d’à peu près tous les Diables Rouges parmi d’autres personnalités comme Barack Obama, Oprah Winfrey et Bill Gates.

Abdallah El-Hamahmy suivait également des prédicateurs musulmans controversés comme Mohamed al-Arifi, originaire d’Arabie saoudite, qui ne peut, notamment, plus se rendre au Royaume-Uni, à cause de ses prêches radicaux.