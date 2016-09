Les 33 personnes qui ont passé la nuit bloquées dans un téléphérique du Mont-Blanc sont saines et sauves

Monde

Les cabines du téléphérique bloquées depuis jeudi après-midi dans le massif alpin du Mont-Blanc, à l'intérieur desquelles 33 personnes ont dû passer la nuit, ont pu être remises en marche vendredi matin, a-t-on appris auprès de l'exploitant de la remontée mécanique.

"C'est reparti il y a cinq minutes, le dernier câble (qui bloquait la machine, ndlr) a pu être décroisé", a déclaré à l'AFP Mathieu Dechavanne, PDG de la compagnie du Mont-Blanc, peu avant 08H00 (06H00 GMT). Les derniers passagers vont donc pouvoir rejoindre la terre ferme sans être hélitreuillés.

Saines et sauves

"On a été en contact avec eux toute la nuit, les gens ont eu froid mais nous n'avons pas de détresse vitale", a déclaré à l'AFP le commandant du PGHM, Stéphane Bozon. Un enfant de dix ans figure notamment parmi ces "naufragés du vide".

Soixante-dix-sept autres personnes, qui étaient elles aussi coincées, avaient pu être évacuées jeudi soir et dans la nuit: 48 treuillées par hélicoptère et une trentaine, situées dans des cabines plus proches du sol, descendues en rappel par les secours, français et italiens.