Penelope Fillon aurait-elle été grassement payée pour ne pas en toucher une ?

L’ombre d’un emploi fictif accordé à l’épouse de François Fillon plane désormais sur le candidat de la droite à l’élection présidentielle, selon les révélations du Canard enchaîné.

Penelope Fillon a en fait occupé un poste d’attachée parlementaire de son député de mari pendant 8 ans, touchant au passage des traitements mensuels de 3.900 à 7.400 euros (bruts).

C’est en soi tout ce qu’il y a de plus légal : une centaine de parlementaires occupent un des membres de leur famille comme assistant(e) parlementaire.

Le tout est que cet emploi soit bien réel et non fictif. En d’autres termes, que le proche du député travaille bel et bien et ne bénéficie pas d’une jolie rémunération de complaisance.

Et c’est là que le doute commence à jaillir. Penelope Fillon ne semble pas avoir laissé de souvenir impérissable dans les couloirs de l’Assemblée Nationale. Elle est, il est vrai, de nature "discrète", selon l’entourage de François Fillon. Le patron du parti Les Républicains, Bernard Accoyer, a toutefois dû reconnaître ne pas très bien savoir quelle était la nature de cette collaboration. Très "discrète", manifestement…

Penelope Fillon aurait aussi en partie exercé son job d’assistante parlementaire depuis la circonscription de son mari, dans la Sarthe.

Lorsque François Fillon devient Premier ministre, en 2012, Penelope Fillon ne se retrouve pas au chômage. Elle devient alors salariée de la Revue des deux mondes, propriété du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, un ami de François Fillon. Sa rémunération avoisine alors les 5.000 euros bruts par mois. Elle est à nouveau très discrète car le directeur de la Revue ne l’a jamais croisée. "Je n’ai pas la moindre trace d’un travail témoignant valablement de cette fonction de conseillère littéraire", a expliqué Michel Crépu sur France Inter. Là encore, elle aurait travaillé depuis son domicile, pour être plus proche des habitants du village où elle est conseillère municipale… Cela la fout mal, mais ce n’est pas répréhensible.

LUn emploi fictif payé sur les deniers publics l’est, par contre. Une enquête a d’ailleurs été ouverte pour "détournement de fonds publics".

"Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article, a réagi François Fillon. Alors, parce que c’est mon épouse, elle n’aurait pas le droit de travailler ?"

C’est en tout cas un caillou dans la chaussure du favori à l’élection présidentielle. Pas de quoi, pour l’instant, le faire trébucher.