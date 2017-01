Les corps de six adolescents ont été découverts dans un abri de jardin à Arnstein (Bavière), a déclaré dimanche la police allemande. Les corps ont été retrouvés par le père d'un des jeunes, inquiet de ne pas avoir de nouvelles d'eux, a précisé la police.

Les adolescents, garçons et filles, étaient âgés de 18 à 19 ans et avaient pris part à une fête organisée à cet endroit la veille au soir. N'ayant pas eu de nouvelles de toute la nuit, le père s'est rendu sur le lieu de la fête afin d'en savoir plus.

Sur place, il a appelé les services de secours.

La cause de la mort n'apparaît pas encore clairement mais, selon les premières indications, les jeunes gens ne seraient pas décédés de mort violente, a encore dit la police.