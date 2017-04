Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, sans la Première ministre briatnnique Theresa May, ont adopté à l'unanimité samedi les lignes directrices pour les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a indiqué le président du Conseil européen Donald Tusk sur Twitter.

Le mandat politique "ferme et équitable" des 27 pour les négociations est prêt, s'est-il félicité. Les dirigeants européens se retrouvaient ce samedi tout juste un mois après que Londres a activé l'article 50 du Traité sur l'Union européenne, qui permet et prévoit le retrait unilatéral d'un pays de l'UE. Les orientations de négociations de l'UE, préparées en amont, ont été approuvées quelques minutes après l'entame du sommet, sous les applaudissements des dirigeants.





"Personne ne s'est allié contre la Grande-Bretagne"

"Personne ne s'est allié contre la Grande-Bretagne", a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel, samedi à Bruxelles, rejetant les accusations de la Première ministre britannique Theresa May, qui a accusé l'UE de "s'unir contre" le Royaume-Uni.

"Que nous, les 27, nous nous allions et parlions d'une seule voix, c'est la chose la plus naturelle du monde. Mais ce n'est pour autant que nous nous allions contre quelque chose", a assuré Mme Merkel. "Nous facilitons les choses pour la Grande-Bretagne si nous parlons d'une seule voix", a-t-elle plaidé.





"Il ne faut pas se laisser accaparer par les négociations sur le Brexit"

Bien que les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE s'annoncent "complexes, lourdes techniquement et politiquement", les 27 Etats membres de l'UE "ne doivent pas être accaparés et ralentis dans la poursuite du projet européen", a estimé samedi après-midi le Premier ministre belge Charles Michel à l'issue du premier sommet officiel des 27 sur le Brexit.

"C'était impressionnant de voir la convergence solide sur l'approche, la méthode" à adopter dans les négociations avec les Britanniques après le déclenchement de l'article 50 du Traité sur l'Union européenne, a commenté Charles Michel. Les 27 ont affirmé leur unité et leur volonté d'être transparents les uns envers les autres, afin d'éviter que des négociations parallèles s'engagent. "Il est important de dire que cette unité n'est pas contre la Grande-Bretagne, mais qu'elle est pour le projet européen", a précisé le Premier ministre. Les négociations pour le Brexit, aussi complexes et lourdes qu'elles soient, ne peuvent pas accaparer les Etats membres et les ralentir dans la poursuite du projet européen, a estimé le Premier ministre, rappelant les engagements pris lors de la Déclaration de Rome il y a un mois.

Les 27 chefs d'Etat et de gouvernement se sont mis d'accord pour aborder "les questions difficiles d'emblée", pour éviter que ces sujets "n'explosent" plus tard. Bien que la facture à acquitter par les Britanniques avant leur départ ait été abordée, aucun montant n'a été évoqué, a assuré le Premier ministre, qui a dit espérer que l'Europe ne se laisserait pas perturber par les élections britanniques, prévues le 8 juin prochain. La question de la relocalisation des agences européennes actuellement basées à Londres a également été abordée. "Le message est très clair: on va déménager ces agences", a souligné Charles Michel. Les dirigeants européens ont discuté de la méthode "rationnelle et objective" à suivre pour opérer un choix, mais la décision à ce sujet sera prise en juin.