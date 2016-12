Les Etats-Unis ont epxulsé jeudi 35 diplomates russes à Washington et San Francisco. Deux centres russes ont été fermés à New York et dans le Maryland en réponse à une campagne de harcèlement des diplomates américains par la Russie, a déclaré un haut responsable américain.

D'autres actions sont prévues, certaines "en secret", prévient Barack Obama.

Ces sanctions sont une réponse à des efforts russes de "nuire aux intérêts américains", a déclaré Barack Obama. Il ajoute que neuf entités et individus ont été sanctionnés, dont les services de renseignement militaires et le FSB.

Le minisètre américain de la sécurité intérieure et le FBI vont publier des informations déclassifiées sur les activités informatiques civiles et militaires de la Russie, a-t-il ajouté. Il appelle encore ses alliés à s'opposer aux efforts russes d'"ingérence dans le processus démocratique".

"Ces actions ne sont pas la somme totale de notre réponse aux activités agressives de la Russie. (...) Le gouvernement fournira un rapport au congrès dans les prochains jours sur les efforts de Moscou pour 'interférer' dans notre élection".

Les 35 diplomates ont désormais 72 heures pour quitter le territoire américain, a-t-il ajouté. L'accès aux deux centres sera interdit à tout responsable russe à partir de vendredi midi.