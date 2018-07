Les Etats-Unis ont "abandonné" leur rôle de protecteur des droits de l'Homme, estime l'ex-président américain Jimmy Carter, qui dénonce une "indifférence" aux abus commis dans le pays et dans le monde. "Les Etats-Unis ont déjà perdu leur première place pour la protection des peuples et de leurs droits", a déclaré mardi l'ancien chef d'Etat démocrate (1976-80) lors d'un colloque sur les droits de l'Homme à Atlanta (Géorgie).

"Si nous conservons notre attitude actuelle d'indifférence aux violations des droits de l'Homme, nous encouragerons" une hausse de ces abus encore plus rapide que ces dernières années, a-t-il ajouté.

L'administration de l'actuel président Donald Trump, qui avait axé sa campagne sur la lutte contre l'immigration illégale, est accusée de violer les droits fondamentaux des familles d'immigrés arrêtées après avoir franchi illégalement la frontière mexicaine, en séparant les enfants de leurs parents.

Cette pratique, mise en place au printemps et depuis suspendue, a provoqué un tollé dans la classe politique américaine, certains responsables comparant les centres d'hébergement où sont rassemblés les enfants aux camps de concentration du régime nazi.

Agé de 93 ans, l'ancien président a affirmé que les Etats-Unis étaient à la pointe de la lutte pour les droits humains après la Seconde Guerre mondiale, quand les Nations unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'Homme en décembre 1948.

Mais, selon lui, les lois antiterroristes votées après les attentats du 11-Septembre, qui ont restreint les libertés publiques, ont atteint leur crédibilité.

"Donc nous avons abandonné, finalement, notre place de champion des droits de l'Homme", a dit l'ex-président, qui a fondé à Atlanta le Centre Carter pour défendre la démocratie et les droits fondamentaux.

L'Amérique est devenue une super-puissance non pas à cause de sa force économique ou militaire, mais "parce que nous protégeons les choses qui sont importantes pour l'humanité et je pense que les droits de l'Homme en font partie", a-t-il expliqué.