Après 54 années de violences conjugales en tout genre, la femme aujourd'hui âgée de 69 ans et mère de quatre enfants a fini par tirer trois balles, en date du 10 septembre 2012, dans le dos de son mari, Norbert Marot... son bourreau, leur bourreau.

En janvier dernier, ses trois filles, Sylvie, Carole et Fabienne (dans l'ordre chronologique, en omettant Pascal né entre Carole et Fabienne), sont revenues sur le véritable enfer vécu par la famille dans les colonnes du Figaro .

Tout prend racine lors d'une " fête à la salle des jeunes du village ", commence Sylvie âgée de 50 ans et fille aînée de la fratrie, au cours de laquelle Jacqueline tombe sous le charme du loubard du quartier, Norbert Marot. " La famille de ma mère a désapprouvé, c'était un bagarreur. Les bals se terminaient toujours mal avec lui. Maman n'avait alors que 15 ans ", poursuit Sylvie. A 17 ans, Jacqueline Sauvage tombe enceinte et se marie quelques mois après avec un homme déjà violent à son égard.

Quelques années plus tard, et avec quatre enfants à sa charge, le couple élève sa famille dans un climat extrêmement violent. Norbert Marot passe littéralement à tabac Jacqueline Sauvage et ses enfants, comme en témoigne leur fille aînée au Figaro . "Très jeunes, nous avons connu les sévices physiques violents [...] Ceux-ci sont progressivement devenus sexuels, à partir du moment où nous avons été formées (elle et ses sœurs, ndlr )". Malheureusement, le calvaire ne s'arrête pas là pour les trois sœurs... les attouchements glissent peu à peu vers le viol. " Il se glissait dans notre lit pour se frotter contre nous ", raconte Sylvie. Carole et Fabienne seront violées par un père manipulateur qui leur faisait douter de leurs versions des faits. Au final, les quatre femmes (adolescentes pour ses filles) de la famille passeront par la terrible case du sexe non consenti. Pour autant, aucune d'elles ne savait pour les autres... se murant dans le silence.





La mort de Norbert Marot vécue comme une libération

Alors que les filles quittent le bercail, les violences contre Jacqueline Sauvage se poursuivent et se répètent. "Plusieurs fois, elle est venue se réfugier chez Fabienne, Sylvie ou moi… Il revenait toujours la chercher, il la menaçait, elle mais aussi nous, nos maris, nos enfants", explique Carole à nos confrères. De son côté, Sylvie avoue qu'elle pensait souvent : "Mais quand est-ce qu'il va claquer et nous laisser tranquilles ? Depuis qu'il n'est plus là, c'est comme une libération, comme un peuple emprisonné pendant une guerre qui retrouve son indépendance."

Ce n'est qu'à l'âge de 40 ans que Pascal apprend les sévices sexuels dont ont été victimes ses sœurs. "Il n’y croyait pas, il s’en est beaucoup voulu et à notre père aussi. Il lui a reproché d’avoir gâché sa vie", relate Fabienne. L'avant-dernier de la famille en vient aux mains avec son père en lui assénant : "Comment peux-tu vivre après ce que tu as fait aux filles ?", ce à quoi Norbert Marot répliquera par la fuite et le déni complet comme en témoignent ses propos tenus à sa femme à son retour: "Tes connasses de filles ont été raconter des mensonges à Pascal. Il me traite de violeur !"





Le cauchemar prend enfin fin

Après une énième dispute entre elle et son mari, Jacqueline Sauvage monte se réfugier dans sa chambre dont elle ferme la porte à clé. Ivre, Norbert cogne fort à la porte et ordonne à son épouse de lui ouvrir... après de longues minutes elle obtempère. Une pluie de coups s'abat sur elle, mais cette fois-ci, Norbert Marot va plus loin en criant "je vais te crever, je vais crever tes gosses." Comme elle l'a expliqué aux enquêteurs, c'est à ce moment précis que Jacqueline Sauvage a eu un flash. Elle s'empare du fusil de chasse accroché au mur et tire trois balles dans le dos de son mari, alors tranquillement occupé à siroter un whisky sur la terrasse. C'est la fin d'une emprise, d'un calvaire qui n'aura trouvé son epilogue que ce mercredi 28 décembre avec la grâce présidentielle accordée par François Hollande.