L'Institut National de Recherche Agronomique (INRA) a mené des recherches qui cernent les stratégies des arbres du bassin méditerranéen pour reprendre vie.

Au fil des années et des décennies, chaque espèce a ainsi développé des techniques propres pour perdurer malgré les assauts des flammes. Entre autres, une taille imposante permet par exemple d'éviter l'exposition directe aux flammes, ou une écorce épaisse protège le coeur du tronc. Interrogés sur le sujet, les chercheurs de l'unité Ecologie des forêts d'Avignon expliquent que, pour renaître de leurs cendres, les arbres ont le choix entre deux écoles, en fonction de leurs caractéristiques.

Le plus précoce pour retrouver sa verdure est le pin d'Alep, alors que paradoxalement ce résineux est également le premier à céder aux assauts du feu. La raison réside dans le fait que le pinus halepensis dispose d'une écorce et d'aiguilles fines qui ne lui offrent aucune protection pour résister au feu. Son objectif, à la différence du chêne-liège par exemple, n'est pas de se maintenir individuellement, mais plutôt de profiter des sols meubles pour les coloniser.

Par l'effet de la chaleur sur la résine qui les maintient fermés, les cônes des pins d'Alep et des pins maritimes s'ouvrent et permettent à leurs graines reproductrices "dormantes" de trouver une terre fertile, idéale à leur pérennité et à leur développement sur de grandes surfaces.

A l'inverse, les feuillus ont adopté la technique des rejets pour maintenir leur espèce. Un processus qui prend néanmoins beaucoup plus de temps, puisque ces nouvelles pousses émanent de la souche enfouie dans le sol.

Si les techniques entre feuillus et résineux divergent, l'unité d'Ecologie des forêts méditerranéennes apporte néanmoins un point de recoupement entre les deux espèces. Malgré leur adaptation respective aux feux réguliers, ces dernières restent vulnérables si les incendies de forêts se multiplient. De trop nombreuses expositions à la chaleur et au feu ne permettent en effet pas aux pins de produire leurs graines reproductrices, et abîment irrémédiablement les souches des feuillus.

C'est précisément cette répétition des feux de forêts qui crée, à terme, les garrigues et maquis, composés d'arbustes et de buissons bas, caractéristiques du sud de la France.

Outre la simple explication des stratégies de Dame Nature pour reprendre ses droits, les recherches menées par l'INRA doivent enfin offrir des pistes de réflexion aux forestiers et aux garants de l'aménagement du territoire pour réorganiser les forêts après un incendie.