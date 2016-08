"Les gens couraient et criaient gun shooter"... Une Belge raconte la panique liée à la fausse alerte à l'aéroport de Los Angeles

Monde

Une partie de l'aéroport de Los Angeles a été fermée dimanche soir suite à des indications sur une possible fusillade. La police a indiqué qu'il s'agissait de bruits sourds et l'aéroport a fait savoir qu'un individu en costume de Zorro avait été appréhendé.

"Les indications d'une fusillade à l'aéroport de Los Angeles étaient des bruits sourds uniquement, pas de coups tirés ni de blessés. Des fouilles sont en cours pour déterminer la source", a indiqué sur Twitter le porte-parole de la police aéroportuaire de Los Angeles Andy Neiman sur Twitter.

Valérie D., ressortissante belge présente sur les lieux au moment de la folle rumeur et de la panique, a tenu à rassurer les siens via son compte Facebook. "Beaucoup me demande alors voila...Juste vous rassurer, je vais bien..."

Elle décrit ensuite ce qu'elle a vécu l'espace de quelques instants. "Chaos total à l'aéroport de Los Angeles. Panique générale à cause de bruits ressemblant à des coups de feu et des gens qui criaient 'gun shooter'. On a couru, on s'est caché où on pouvait... Ensuite, on s'est réfugié dans un avion en attendant d'avoir des nouvelles. Après, la police a procédé à l'évacuation totale et fermeture de l'aéroport durant quelques heures...Maintenant, je suis à l'abris dans un hôtel en espérant pouvoir prendre le vol pour Miami puis Cuba le plus rapidement possible..."

Les autorités ont bouclé les zones de départ et d'arrivée du terminal central, et les passagers ont eu pour consignes de prendre contact avec leur compagnie aérienne.

Vers 07h30, l'aéroport a communiqué via Twitter que les passagers pouvaient à nouveau accéder à l'infrastructure et qu'un individu en costume de Zorro était placé en détention.

L'aéroport LAX est le troisième aéroport le plus important des Etats-Unis.