La Ville de Mons a célébré dimanche après-midi le centenaire de sa libération et de la fin de la Première Guerre mondiale.

Quelques milliers de personnes ont assisté à une reconstitution de la parade de la libération et à une cérémonie commémorative, en présence de nombreuses troupes et autorités étrangères. Le 11 novembre 1918, jour de l’armistice, quelques heures après la libération de la ville, les soldats canadiens et de la 5th Royal Irish Lancers avaient paradé sur la Grand-Place de Mons en liesse. Cent ans plus tard, des troupes des armées belge, canadienne, française et britannique, des vétérans des régiments héritiers des libérateurs ainsi qu’une délégation du Shape ont reconstitué cette parade. De nombreux Canadiens faisaient également partie des spectateurs. Le prince Laurent, qui représentait le roi Philippe, était présent.

Ypres est, quant à elle, restée fidèle aux traditions avec une célébration religieuse qui a précédé la Poppy Parade (le défilé du coquelicot). Vers 11 h a ensuite eu lieu la cérémonie du Last Post sous la porte de Menin. La journée s’est clôturée à 20 h avec le traditionnel Last Post, qui retentit chaque jour à cette heure-là depuis 1928. Le couple royal était présent pour l’occasion.

En France, près de 70 chefs d’État et de gouvernement, dont les présidents américain et russe, ont commémoré au pied de l’Arc de Triomphe à Paris le centenaire de l’armistice.

Incident notable et rarissime, trois militantes Femen avaient auparavant forcé la sécurité pour s’approcher du convoi de Donald Trump, avant d’être interpellées. "Voir réunis tant de dirigeants du monde, Trump et Poutine l’un à côté de l’autre, c’est un signe d’espoir", a affirmé le Premier ministre belge Charles Michel à l’issue des cérémonies parisiennes.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est devenu dimanche le premier dirigeant allemand à prendre part à la cérémonie nationale commémorant la guerre de 1914-1918 en Grande-Bretagne. Aux côtés de la Première ministre Theresa May et du prince Charles, il a déposé une couronne au Cénotaphe, le mémorial aux morts de Whitehall dans le centre de la capitale britannique.