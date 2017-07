Alors que les djihadistes de l’État islamique ont été chassés de Mossoul, plus d’une centaine de militaires belges restent engagés en Irak. Deux missions sont actuellement encore en cours : l’ Opération Desert Falcon (ODF) des F-16 en Jordanie , et l’Opération Valiant Phoenix (OVP) des troupes d’élite en Irak. Toutes deux font partie de l’Opération Inherent Resolve, la mission de la coalition internationale pilotée par les États-Unis.

Il y a quelques semaines, alors que la participation belge à ODF semblait toucher à sa fin, le gouvernement a annoncé que quatre F-16 resteront en Jordanie jusqu’en 2018. Qu’en est-il des soldats présents sur le sol irakien ? "Ils se trouvent encore dans la région (de Mossoul, NdlR)", indique le service de presse de la Défense, contacté par nos soins. C’est la coalition internationale qui décide où elle place ses pions. Maintenant que Mossoul a été reconquise, le commandement pourrait donc décider d’envoyer les Belges en Syrie (à Raqqa, où les combats contre Daech font rage). Une telle décision devrait toutefois être approuvée par le gouvernement et l’État-Major, ce qui n’est actuellement pas le cas.

Les Belges conseillent leurs homologues irakiens depuis mars 2015. "Lors de l’invasion de Daech en 2014, les terroristes arrivaient aux portes de Bagdad. L’armée irakienne s’est totalement désintégrée : il fallait la reformer." C’est à ce moment qu’est intervenue Valiant Phoenix : formation de jeunes chefs de peloton, cours médicaux, méthodes de détection et de destruction de bombes artisanales. Aujourd’hui, les Belges fournissent un appui opérationnel à l’État-Major, supervisent les cours dispensés par les Irakiens et organisent des cours spécialisés. "Grâce à cette formation, les unités irakiennes forment de nouveau une organisation capable de se battre et de défendre leur pays. On a vu les résultats à Ramadi, à Mossoul. Les militaires formés par, entre autres, les Belges ont été le fer de lance de la libération de Mossoul."

En tout, les troupes d’élite ont entraîné à peu près 2.500 militaires et donné des formations ponctuelles (d’environ cinq jours) à 2.400 Kurdes. Et même si Mossoul est désormais libre des griffes des djihadistes, la Défense sait que leur travail est loin d’être terminé. "Notre objectif est de continuer à offrir un soutien opérationnel au profit de l’armée irakienne : le pays n’est pas encore libéré."

Précisons que les forces spéciales ne sont pas les seules déployées près de Mossoul : il reste encore une équipe chirurgicale, près de l’ex-ligne de front. Les membres de cette équipe, qui doivent rentrer dans les prochains mois, ont traité environ 440 personnes, pour la plupart des Irakiens (militaires et civils). Ils ont également soigné une équipe de journalistes français qui couvraient la bataille de Mossoul, avant de succomber à leurs blessures.Sarah Freres