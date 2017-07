Les instructeurs militaires Belges bloqués au camp Kasuku à Kindu dans l’Est de la RDC sont revenus au plat pays. Ils sont rentrés à bord de plusieurs vols civils ces derniers jours. Le dernier C-130 qui rapporte du matériel est actuellement en chemin pour la Belgique.

Ils sont douze à être restés coincés plusieurs semaines avec du matériel sensible. La Défense a tenté à plusieurs reprises d’envoyer des avions pour les récupérer mais la RDC leur avait interdit son espace aérien. « Deux éléments ont ralenti le rapatriement. Premièrement, les tensions diplomatiques, qui ont retardé les visas. Nous avons aussi eu des problèmes techniques avec les C-130 (les 11 avions sont restés cloués au sol quelques semaines à la fin du mois de mai à cause de fonctionnement anormal des commandes, NdlR) », explique Olivier Severin, porte-parole de la Défense.

Selon la Défense, une partie du matériel (qui n’a plus d’utilité en Belgique ou qui est trop abîmé) a été laissé sur place, laissé à l’armée congolaise ou revendu sur place. « Le matériel sensible est dans le C-130, qui doit atterrir cet après-midi », poursuit le commandant. La Défense n’a pas précisé si le matériel a été revendu à des particuliers ou une organisation spécifique.

Les relations militaires belgo-congolaises - rétablies après l’arrivée au pouvoir de l’actuel président Joseph Kabila - ont été rompues en avril dernier. En cause : les critiques de Didier Reynders, ministre des Affaires Étrangères (MR) envers Bruno Tshibala, fraîchement nommé Premier ministre. « La collaboration avec la Défense congolaise est restée bonne, jusqu’au bout. Les Belges ont participé à la formation des troupes congolaises et construit des logements pour les familles des militaires », souligne Olivier Severin. En 13 ans, les Belges ont formé trois bataillons, le génie et l’état-major. Ce partenariat permettait également aux soldats belges de s’entraîner pour les opérations d’évacuation de civils en zone tropicale – dite NCE pour non-combattant evacuation – et d’envoyer des étudiants congolais à l’École royale militaire à Bruxelles. Les unités formées par les instructions belges à Kindu étaient considérées comme les meilleurs éléments des forces armées.