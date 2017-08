"Pendant la seule année de 2016, Pyongyang a procédé à deux essais nucléaires et un nombre record de tests de missiles balistiques." C’est ce qu’écrivent deux chercheurs belges du Grip (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité) dans un rapport sur la crise nord-coréenne. Face à cette agressivité grandissante, et sachant qu’un tir de missile portant à 10.000 kilomètres pourrait atteindre la Belgique, la DH s’est interrogée sur les capacités de la Défense belge.

Beaucoup de doutes persistent. Bruno Hellendorf, un des auteurs du précité rapport, est formel. "Bruxelles est plus proche de Pyongyang que New York. Je ne peux pas parler pour les forces armées ou la diplomatie belges mais clairement, l’Europe et la Belgique ne prêtent pas assez attention à cette menace." Pour le chercheur, outre les sanctions à l’égard du régime de Kim Jong Un, la position de l’Union européenne n’est pas suffisante. "On ne peut pas dire que l’Europe soit inactive. Le problème, c’est qu’il y a trop peu de volonté. L’Europe se cantonne aux discussions dans des forums internationaux. De plus, la priorité de la politique étrangère est plus proche de nos frontières directes et se focalise plus sur le Moyen-Orient, l’Afrique et la Russie", analyse Bruno Hellendorf.

Du côté de la Défense, le service de presse explique que "la Corée du Nord est bien entendu surveillée, comme d’autres pays. Nous recevons également les informations de l’Otan." En cas d’attaque sur notre sol, la réponse militaire dépasserait toutefois notre seule armée. "Cela va bien au-delà de nous. Il faudrait voir avec l’Otan et les Affaires étrangères dans quelle mesure la riposte serait organisée." Une certitude que ne partage pas Roger Housen, conseiller en stratégie du syndicat militaire apolitique ACMP-CGPM. "La Défense ne fait aucun suivi. La Belgique n’a pas d’intérêts nationaux ou sécuritaires dans la région. Il n’y a donc pas de surveillance. Au mieux, il y a un attaché à Pékin qui suit la situation et la réaction des autorités chinoises et qui envoie des rapports à l’état-major. Donc non, si la Corée du Nord attaque, nous ne sommes pas prêts", critique-t-il.

Cela dit, pas de panique : les chances que la Corée du Nord frappe Bruxelles sont plutôt maigres. "Il est très clair dans leur propagande que le grand ennemi est les États-Unis. Je ne vois pas quels intérêts ils auraient à attaquer ici, tempère Bruno Hellendorf. Et de remettre en question la portée des missiles nord-coréens. Au niveau capacitaire, on navigue dans le flou. On ignore quel type de têtes sont placées dans les ogives ou leur portée réelle."

Lors de la présentation initiale de sa vision stratégique, le ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA), avait suggéré d’acquérir une batterie de défense antimissile afin de permettre à la Belgique d’entrer dans le club des pays membres de l’Otan disposant déjà d’une telle capacité. Coût d’achat : 600 millions d’euros. L’idée d’un système terrestre a été abandonnée pour laisser place à un système maritime. Les deux futures frégates - que la Belgique doit acheter aux Pays-Bas prochainement - seront équipées de missiles balistiques exo-atmosphériques et pourront participer au Ballistic Missile Defence (BDM). Ce système, auquel l’Otan demande de contribuer, vise à protéger les populations, les installations et les troupes.