Il y a un an jour pour jour, Maëlys a disparu. Ses parents se sont confiés au sujet de Nordahl Lelandais qu'ils considèrent comme un incessant menteur.

Depuis une année, les parents de Maëlys sont dans l'attente d'une vérité. "Elle nous manque terriblement. Il nous reste que les souvenirs d'elle et des bons moments qu'on a passés ensemble", explique sa maman. "On essaye de relever la tête et d'avancer mais c'est compliqué. C'est impossible faire le deuil de son enfant'', continue le père.

Nordahl Lelandais a avoué être à l'origine de la mort de la fillette de 3 ans mais celui-ci a dit qu'il s'agissait là d'un accident et que c'était involontaire.

Les parents ont accordé une interview à nos confrères de BFM TV dans laquelle ils se disent victimes de mensonges depuis un an maintenant: "Il nous prend pour des imbéciles, il n’a fait que de dire des mensonges depuis le début . On ne prend pas une enfant dans sa voiture à 3 heures du matin accidentellement".

La famille attend que l'auteur des actes assume et dise toute la vérité: " Il disait qu’il n’avait pas de penchant pédophile, on commence à en douter avec sa mise en examen pour l’agression sexuelle de sa petite cousine, survenue une semaine avant le mariage".

La mère de Maëlys a même expliqué le moment où elle a rencontré Nordhal Lelandais. C'était au mariage où ils étaient. Celui-ci a montré des photos de chiens à la petite enfant. "Il était assis à la table des mariés. Je suis allée le voir avec ma fille. Je me suis dit qu'il voulait montrer des photos de chien à ma fille et qu'il était gentil. Il avait du savoir qu'elle aimait les animaux."

Plus tard, quand ses proches ne retrouvaient plus Maëlys, sa maman soupçonnait l'homme au t-shirt bleu avec qui elle a regardé des chiens sur un téléphone: ''Quand je l'ai cherchée plus tard dans la nuit, j'ai cherché ma fille mais aussi le monsieur avec un t-shirt bleu. Au bout de 20 minutes, je l'ai revu. Il revenait du parking et m'a dit sur un ton désintéressé qu'il n'avait pas vu ma fille. Il savait très bien qui était Maëlys. Je regrette de l'avoir cru. J'aurais du suivre mon instinct. Il m'a manipulé et menti'' raconte sa maman.

"Il a fait exprès de laisser ma fille comme un déchet dans la nature. Tout ce qu'ont retrouvé les enquêteurs sont des ossements écrasés. Je crois que Nordahl Lelandais l'a fait exprès pour qu'on ne retrouve pas de preuves", explique encore sa maman.

Aujourd'hui, les parents tentent de garder le cap, soulagés de savoir Lelandais en prison : "Grâce à Maëlys, il est enfin en prison, et il ne fera plus jamais de mal à personne. J’espère qu’il va y rester très longtemps", a déclaré la maman de Maëlys à BFMTV.

Le parquet de Grenoble a déclaré que la détention provisoire de Nordahl Lelandais, inculpé pour trois affaires, a été prolongée.