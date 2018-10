Les déplacements en vélo triporteur sont provisoirement interdits sur la voie publique aux Pays-Bas, a annoncé lundi la ministre néerlandaise des Transports Cora van Nieuwenhuizen, qui parle d'une mesure de précaution.

Selon l'enquête menée par l'inspection de l'environnement et des transports ("Inspectie Leefomgeving en Transport"), ce type de vélo électrique présente des "risques potentiels pour la sécurité". Les vélos triporteurs ne pourront plus circuler sur la voie publique à partir de minuit. Dès la première enquête, des doutes ont été soulevés à propos de la conception de ces véhicules: le fait que le vélo soit silencieux ou ne freine parfois plus.

Le 20 septembre, quatre enfants avaient perdu la vie à Oss dans une collision entre un train et un vélo triporteur à hauteur d'un passage à niveau.