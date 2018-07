M. Benalla "est abasourdi par l'utilisation médiatique et politique de son action du 1er mai 2018 sur deux fauteurs de troubles qui agressaient les policiers", indiquent ses avocats dans un communiqué diffusé lundi par la chaîne privée TF1. Ils y affirment que leur client avait été invité par la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) et la préfecture de police de Paris à observer les opérations de maintien de l'ordre.

Plus tôt cet après-midi le préfet de police de Paris a lui affirmé sous serment n'avoir pas eu connaissance de la présence de M. Benalla lors de la manifestation et n'avoir jamais été sollicité en ce sens. "A l'occasion de cette observation, M. Benalla a pu compléter ses connaissances du maintien de l'ordre et n'avait pas vocation à intervenir personnellement sur ces opérations", poursuit la défense. "Toutefois, témoin des agissements de deux individus particulièrement virulents et de l'apparent dépassement des capacités opérationnelles des policiers sur place, M. Benalla a pris l'initiative de prêter main forte au dispositif en aidant à la maîtrise de ces personnes."

Les avocats, Mes Laurent-Franck Lienard et Audrey Gadot, affirment que l'action "vigoureuse mais menée sans violence" n'a causé aucune blessure et tiennent pour preuve que les personnes concernées "n'ont déposé plainte contre personne".

Selon ses conseils, M. Benalla a "immédiatement rendu compte de son intervention personnelle qui lui a été vivement reprochée".

Pour l'ex-chargé de sécurité du président Macron, ces actions servent "manifestement aujourd'hui à porter atteinte à la Présidence de la République dans des conditions qui défient l'entendement".