Les services de sécurité allemands ont déjoué une attaque terroriste majeure de l'Etat islamique en 2016, selon les informations de différents médias.

L'attentat devait probablement avoir lieu lors d'un festival de musique. Les plans de l'Etat islamique prévoyaient d'envoyer trois équipes en Allemagne pour préparer et mener à bien l'attaque, ont confirmé les procureurs fédéraux.

L'opération sécuritaire a été conduite pendant plus d'un an, rapportent les chaînes publiques NDR et WDR ainsi que les journaux Süddeutsche Zeitung et Die Zeit.

"Nous avons été informés des plans pour cette attaque à un stade très précoce, ce qui nous a permis d'engager une procédure pénale en octobre 2016", a indiqué le procureur général Peter Frank. "Les faits dans cette affaire étaient pour nous extrêmement clairs et fiables", a-t-il ajouté.

Certaines personnes impliquées dans le complot sont toujours recherchées, indiquent les médias allemands.

Un couple allemand qui s'est rendu en Syrie à l'automne 2015 pour rejoindre l'Etat islamique a notamment joué un rôle central. L'épouse, convertie à l'islam, aurait recruté des femmes dans le nord de l'Allemagne, qui étaient préparées à épouser des assaillants potentiels de sorte de faciliter leur voyage vers l'Allemagne.

Les plans ont été contrecarrés par l'enquête ainsi que par la chute de l'Etat islamique.

Selon l'enquête, les opérations étaient supervisées par un officier de l'EI du nom de Abu Mussab al-Almani, selon les journaux. Son nom pourrait correspondre à un citoyen Suisse tué dans des combats.