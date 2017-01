Les trois joueurs survivants du crash aérien qui a décimé l'équipe brésilienne de Chapecoense le 28 novembre dernier ont soulevé samedi le trophée de la Copa Sudamericana, avant le coup d'envoi du premier match de l'équipe depuis la tragédie, contre Palmeiras.

C'est en se rendant en Colombie pour disputer la finale aller de cette compétition que le rêve de cette modeste équipe qui faisait sensation s'est brisé net, ainsi que celui de toute une ville du sud du Brésil.

À la demande de l'Atletico National, l'autre finaliste du tournoi, la "Chape" a été désignée championne par la Confédération Sud-Américaine (Conmebol).

L'accident a tué 71 passagers du vol de la compagnie bolivienne Lamia, pour seulement six survivants.

En plus des trois joueurs de l'équipe brésilienne, le commentateur radio Rafael Henzel et deux membres de l'équipage, les Boliviens Ximena Suarez et Erwin Tumiri, sont les autres miraculés.

Le gardien Jackson Follman, dont une partie de la jambe droite a été amputée, est arrivé sur la pelouse en fauteuil roulant, aux côtés du défenseur Neto et du latéral Alan Ruschel, déclenchant un tonnerre d'applaudissements.

Tout le stade Arena Conda était debout et le public chantait à pleins poumons "Les champions sont de retour" et "Vamos, Vamos Chape", le cri de guerre des supporters de ce petit club du sud du Brésil.

Autre grand moment d'émotion: l'entrée sur le terrain des épouses des joueurs, encadrées par une haie d'honneur d'enfants du club.

Chacune d'entre elles a reçu la médaille de champion attribuée à leurs maris. La plupart pleuraient à chaudes larmes et recevaient de longues accolades sur le podium au moment où les dirigeants leurs passaient les médailles autour du cou.

Ensuite, elles ont rejoint les trois survivants pour un tour d'honneur, mais avaient du mal à marcher, écrasées sous le poids de l'émotion.

Le coup d'envoi du match contre Palmeiras sera donné à 16h30 locales (19h30 belge) au stade Arena Conda de Chapeco (sud). Champion national en titre, Palmeiras était justement la dernière équipe affrontée par Chapecoense avant le drame, la veille de l'accident.

À la 71e minute, le speaker du stade demandera aux supporter d'applaudir debout, en hommage aux 71 victimes, un rituel qui devrait se reproduire pour tous les matchs à domicile.

Le stade, d'une capacité de 20.000 places, n'a pas fait le plein. Il l'était à peine aux deux tiers au moment du début de la cérémonie, sans doute en raison du prix élevé, 80 reais (environ 23 euros) pour le tarif le moins cher.

La moitié du profit des ventes de billets sera reversée aux familles de victimes et l'autre servira à la reconstruction du club, qui a recruté 22 joueurs en un temps record pour reformer une équipe.