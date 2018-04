Les tarentules grillées font le bonheur des touristes au Cambodge, intrigués par cette curiosité culinaire locale.

Mais elles sont de moins en moins nombreuses dans le pays, victimes de la déforestation et des chasseurs approvisionnant le marché en araignées fraîches. Ces araignées, aussi présentes en Thaïlande et en Birmanie voisines, souvent cuisinées trempées dans de l’ail et du sel puis grillées à l’huile, sont désormais vendues près d’un euro pièce sur le marché de Skun. Soit dix fois plus cher qu’il y a encore quelques années.

En cause, la raréfaction de l’animal, expliquent les vendeurs : les tarentules sont de plus en plus difficiles à dénicher dans les jungles avoisinantes des provinces de Kampong Thom et Preah Vihear. La tarentule ne fait pas partie des espèces menacées au Cambodge, contrairement au léopard, au tigre ou à l’éléphant d’Asie. Mais comme l’ensemble de la faune de ce pays d’Asie du Sud-Est, elle subit de plein fouet les conséquences d’une déforestation massive, qui détruit leur habitat naturel.