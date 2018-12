L'alerte au tsunami a été levée mercredi en Nouvelle-Calédonie, où des vagues mesurant au maximum deux mètres ont été observées, sans provoquer de dégâts, ni de victimes, a indiqué la sécurité civile.

"Les observations et les relevés de terrain confirment que l'intensité du tsunami est en forte diminution et qu'il ne présente plus de risque majeur pour la population", a annoncé la sécurité civile, précisant que l'alerte était levée à 18h20 (heure locale).