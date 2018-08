Vous vous organisez avec précision. Ordre et méthode sont vos qualités principales. Vous réalisez des affaires fructueuses.

Vous prenez vos distances avec des personnes avec lesquelles vous ne ressentez plus d’affinité.

Scorpion

Plus vos entreprises sont ambitieuses et difficiles, plus vous vous sentez pousser des ailes pour en assumer la bonne évolution.