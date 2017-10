Le conducteur interpellé samedi après que son véhicule a renversé des passants à Londres, blessant onze personnes, a été relâché dimanche par la police, qui a conclu à un simple accident de la route, sans lien avec le terrorisme.

"Cet incident n'a pas de liens avec le terrorisme et je souhaite remercier les personnes qui sont venues en aide aux blessés", a déclaré un enquêteur, Darren Case.

"Fort heureusement, il n'y a pas de blessés graves et la majorité d'entre eux ont quitté l'hôpital", a-t-il ajouté.

"Il a été relâché ce matin. L'enquête se poursuit", a cependant précisé la police londonienne dans un communiqué.

L'homme, âgé de 47 ans, avait été interpellé pour conduite dangereuse sur les lieux de l'accident, près du Museum d'histoire naturelle, puis mis en détention dans un poste de police du nord de Londres. Lui-même blessé, il avait été brièvement hospitalisé.

Il a été interrogé pendant la nuit de samedi à dimanche.

La police avait expliqué auparavant que l'accident s'était produit apparemment quand le véhicule était monté sur le trottoir, heurtant plusieurs piétons.

L'incident s'est produit dans un quartier de l'ouest de la capitale britannique, qui abrite aussi le Victoria et Albert Museum, et qui est très fréquenté par les touristes et les familles. Des témoins ont fait état de scènes de panique.

Le Royaume-Uni a été frappé par cinq attentats depuis le début de l'année, faisant un bilan total de 35 morts. Trois de ces attentats avaient été commis à l'aide d'un véhicule.