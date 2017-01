Lors de ses différents meetings, le candidat du mouvement En Marche ! Emmanuel Macron a rarement été du genre à égratigner ses adversaires politiques. En insistant sur ses différentes idées et projets pour sa France de demain, l’ex-ministre des Finances fait tout pour que les Français qui votent pour lui le fassent pour soutenir son programme et non pour voter contre un ou d’autres candidats.

Évidemment, cette façon d’agir lui est propre et, visiblement, son équipe de campagne a décidé de charger ses concurrents à sa place. Le moins que l’on puisse dire, c’est que tous les partis en prennent pour leur grade.

Quelques minutes avant l’intervention d’Emmanuel Macron ce samedi au Zénith de Lille, des membres de son équipe ont ainsi pris la parole. S’ils ont bien évidemment couvert de louanges leur candidat, ils ont également eu quelques petits messages visant ses adversaires. Delphine Alexandre, enseignante et animatrice du comité En Marche ! de Valencienne, à ainsi ouvert le bal.

"Nous avons besoin d‘Emmanuel Macron, un candidat qui ne pense pas qu’Internet est né en France de la privatisation de France Telecom !" Petite dédicace au candidat LR (Les Républicains) à la présidentielle, François Fillon, qui avait déclaré au micro d’un journaliste de l’émission Quotidien, présentée par Yann Barthès, qu’il n’y aurait pas d’internet en France s’il n’avait pas ouvert les télécommunications à la concurrence.

Un autre intervenant enchaînait. "Nous avons également besoin d’un candidat qui parle enfin correctement anglais et qui vit au XXIe siècle !" Le président François Hollande appréciera, lui qui aura été si souvent moqué pour son accent anglais plutôt approximatif.

C’est enfin en chœur que le Front national était visé. "Nous avons besoin d’un candidat qui pourra sauver l’image de la France en sortant Marine Le Pen dès le premier tour des élections présidentielles !"

Lors de son discours, Emmanuel Macron s’est tout de même ouvertement opposé à Manuel Vals sur la question du djihadisme. "Contrairement à certains, je refuse de dire que nous sommes en guerre. Pour cela, il faudrait avoir une armée à affronter devant nous. Or, ce n’est pas le cas. Cependant, il faudra lutter pour notre sécurité." Des propos assez softs donc. Ses adversaires seront-ils aussi mesurés ? Réponse ces prochaines semaines !