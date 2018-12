Emmanuel Macron a déclaré qu'il n'accepterait "jamais la violence", qui a explosé samedi à Paris autour d'un rassemblement du mouvement des "gilets jaunes".

"Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des passants ou des journalistes soient menacés, que l'Arc de Triomphe soit souillé", a ajouté le président français, s'exprimant à Buenos Aires, à la fin du sommet du G20.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a dénoncé samedi "une stratégie gérée par des professionnels du désordre" à l'issue d'une flambée de violences à Paris dans le sillage de la mobilisation des "gilets jaunes".

"Il y a eu une stratégie gérée par des professionnels du désordre, des professionnels de la casse", a déclaré le ministre sur TF1 évoquant une situation en début de soirée désormais "plus apaisée", "mais pas totalement sécurisée" dans la capitale.

Édouard Philippe et d'autres membres du gouvernement ont été particulièrement "choqués" par les tags sur l'Arc de Triomphe et les images de manifestants casqués et encagoulés entonnant la Marseillaise autour de la flamme du soldat inconnu. "Rien ne justifie de s'attaquer aux symboles de la Nation et aux lieux sacrés de la République", s'est offusqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

La scène a inspiré le commentaire suivant sur Twitter à Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national: "Bravo aux #GiletsJaunes qui ont fait rempart de leurs corps en chantant la Marseillaise pour protéger la flamme du soldat inconnu contre les casseurs. Vous êtes le peuple de France se dressant contre la racaille."

Alors que le chaos se propageait dans Paris, Mme Le Pen a demandé "au Président de la République qui a laissé cette situation s'aggraver dans des proportions incroyables de recevoir les chefs de partis politiques d'opposition, au premier rang desquels le Rassemblement National, dès son retour d'Argentine".

Le président des Républicains Laurent Wauquiez s'est dit "très inquiet". "Je condamne fermement cet engrenage de la violence dans lequel le président de la République et le gouvernement ont enfermé le pays (...) Ils ont poussé la colère" par leur "absence d'écoute et de main tendue", a ajouté M. Wauquiez.

Le Premier ministre annule son déplacement à la COP24

Edouard Philippe a décidé d'annuler son déplacement en Pologne pour le sommet sur le climat COP 24 à la suite des graves violences samedi à Paris en marge de la manifestation des "gilets jaunes", a annoncé Matignon à l'AFP.

Le Premier ministre, qui devait se rendre en Pologne dimanche après-midi et lundi, "restera en France" et a demandé au ministre de la Transition Ecologique François de Rugy "de mener la délégation française" à la COP, a précisé son entourage.