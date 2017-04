Monde Jean-Luc Mélenchon qui ne veut pas dire pour qui il votera... Nicolas Dupont-Aignan qui appelle à voter Marine Le Pen... Deux événements, dans la journée de vendredi, qui ont poussé Emmanuel Macron à se rebiffer. Il renvoie les deux hommes politiques dos-à-dos dans un discours (retransmis simultanément dans une cinquantaine de lieux en France) lors d'un rassemblement à Châttelerault, dans la Vienne et devant un millier de drapeaux, environ.

Mélenchon a "trahi les siens"

Macron a appuyé son discours sur la différence qu'il opérait entre nationalisme et patriotisme, des mots trop souvent utilisés comme synonymes, selon lui. "Nous sommes les patriotes, ils sont les nationalistes !", s'est épris le leader du mouvement En Marche!

"Mélenchon a commis deux grosses fautes, dit-il. (...) La première c’est de ne pas avoir l’esprit de distinction. Nous avons de nombreux désaccords que j’ai toujours assumés. (…) Mais nous partageons une chose : être attachés à pouvoir débattre de ces désaccords dans un cadre républicain." Il ajoute encore : "C’est une différence avec le Front national et il l’a oublié ! C’est une faute grave, lourde."

Il a clôturé son grief en déclarant que "Sa deuxième faute, c’est de trahir les siens. (…) La plupart d’entre eux se sont battus, ont payé, pour lutter contre les extrémismes, pour se rappeler cette vertu morale qu’il est en train d’oublier."

Dupont-Aignan le "réac'"

"Non, les Françaises et les Français n'ont pas juste eu un coup de colère en ce premier tour (...) Le FN n'est pas un parti comme les autres" et ne pas en tenir compte est "une faute politique morale grave", a-t-il dit peu après l'intervention de NDA sur France 2, des propos retransmis par l'agence Reuters.

"Nicolas Dupont-Aignan recompose la droite, cette partie-là de la droite", poursuit-il sur un ton plus grave. "Il y aura durablement une droite réactionnaire qui veut la fin de l'Europe et qui est fascinée par le nationalisme (...) Et à cette droite-là, je ne laisserai jamais la France."