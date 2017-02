Monde À quelques semaines de la présidentielle, le candidat essaye se dépêtrer de plusieurs polémiques

« Je le dis aujourd’hui, à chacun et chacune dans vos conditions, dans vos histoires, dans vos traumatismes, parce que je veux être président, je vous ai compris et je vous aime », a lancé Emmanuel Macron devant un millier de personnes rassemblées samedi 18 février au Zénith de Toulon.

À travers ces mots, le candidat à l’élection présidentielle a tenté de faire taire une polémique qui parasite sa campagne depuis le 15 février, date où il avait qualifié la colonisation de "crime contre l’humanité".

«La colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime, c’est un crime contre l’humanité, c’est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes», avait -il déclaré lors de son déplacement en Algérie.

Son discours avait suscité l’ire des pieds-noirs, de la droite et du Front national qui avaient même appelé leurs sympathisants à descendre dans la rue pour condamner ces propos.

Le candidat à l’élection présidentielle doit également faire face à la polémique suscitée par ses propos sur le mariage homosexuel.

Il avait déclaré, dans un entretien au Nouvel Obs, que les opposants au mariage gay avaient été « humiliés » par l’exécutif, provoquant un tollé à gauche et chez les associations de défense des homosexuels. "En ma qualité de candidat à la magistrature suprême, je réaffirme que le progrès des droits individuels et collectifs est un combat nécessaire et qu’il ne doit pas être une machine à créer des haines recuites", a-t-il déclaré samedi.