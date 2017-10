Elle s'emploie à "créer les conditions d’un dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples, fondé sur le respect de valeurs partagées par tous. C’est par ce dialogue que le monde peut parvenir à des conceptions globales du développement durable intégrant le respect des droits de l’homme, le respect mutuel et la réduction de la pauvreté ", est-il possible de lire sur son site web. Son slogan est limpide: "Construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes ".

L'organisation compte 195 états membres et 10 membres associés. Son siège est situé à Paris mais l'UNESCO dispose d'autres bureaux dans le monde.

Elle coordonne ses actions autour de cinq axes principaux:

1. Améliorer l’éducation partout dans le monde

2. Renforcer les capacités scientifiques et technologiques au service du développement

3. Promouvoir les sciences sociales et humaines

4. Réserver et respecter les spécificités de chaque culture

5. Favoriser la communication et l’information, et donc la libre circulation des idées et le partage des savoirs.



Financement de l'UNESCO :

Les principales ressources de l'institution proviennent directement des Etats membres qui versent des contributions préalablement fixées. Par exemple, le budget régulier pour 2010-2011 avoisinait les 653 millions de dollars. Il y a également des financements extra-budgétaires "pour renforcer ses programmes, notamment sur le terrain, et pour augmenter la portée de ses actions." La participation américaine s'élevait à... 70 millions au total en 2011, soit 22%. A titre indicatif, les ressources extra-budgétaires ont représenté environ 400 millions de dollars en 2002-2003.

Chaque année, le Conseil exécutif se réunit deux fois pour s'assurer de la bonne mise en oeuvre du programme, ainsi que du respect du budget.

Notons que le grand public connaît majoritairement l'UNESCO pour son répertoire du patrimoine mondial qui recense les sites exceptionnels du patrimoine culturel ou naturel.





Le patrimoine de l'UNESCO aux Etats-Unis

Ci-dessous, vous retrouverez des exemples de sites américains classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

1. L'Independence Hall de Philadelphie

© D.R.



2. Le parc national de Mesa Verde

© D.R.



3. La statue de la Liberté

© FLEMAL JEAN-LUC



4. Le parc national de Yellowstone

© LA LIBRE CULTURE



5. Le parc national de Kluane

© PRINTSCREEN



6. Le parc national du Grand Canyon

© PRINTSCREEN



Certains sites auraient également pu être mis en évidence, comme Pueblo de Taos, le parc national des volcans d'Hawaï, le parc national des grottes de Carlsbad, le parc national de la paix Waterton-Glacier, etc.