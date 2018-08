C'est ce jeudi 2 août que la scène se produit à Calas de Mallorca, à l'est de l'île, comme le rapportait le Telegraph. Les policiers ont interdit aux touristes de se baigner alors que l'animal d'environ 3 mètres de long se rapprochait des côtes, et la plage a été évacuée vers 15 heures.

Sorti de l'eau par six personnes, il avait été au préalable euthanasié à l'aide d'un tranquilisant révèle encore lecitant une vétérinaire, qui explique qu'il ne respirait et ne bougeait pratiquement plus.