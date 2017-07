Le 13 juillet 2016, le général Marc Compernol passait de numéro deux à numéro un de la Défense.

Une première année, qui "n’aura pas été de tout repos" , admet le Chod (pour le Chief of Defence) en riant. En effet, ce dernier doit jongler entre plusieurs gros dossiers, comme l’implémentation de la Vision Stratégique de Steven Vandeput (N-VA), le renouveau du matériel militaire, la réforme des pensions, la visite de Donald Trump, les fermetures des casernes, la mission des militaires en rue (surnommée OVG pour Operation Vigilant Guardian) et la prolongation de certaines opérations à l’étranger. "Beaucoup de choses ont changé en un an mais ce qui me surprend tous les jours, c’est la motivation de nos gars. Ce qu’on leur demande n’est pas facile mais ils continuent. C’est remarquable, d’autant qu’avec la réforme des pensions, ils ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. Je suis très fier de leur engagement" , a-t-il déclaré hier, lors d’une entrevue avec quelques journalistes.

(...)

