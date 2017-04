C’est un Emmanuel Macron triomphant qui s’est présenté devant son public aux drapeaux virevoltants. Favori, il fête sa victoire à 23,9%, selon les dernières estimations. Sur le podium, il se présente avec Brigitte Macron, comme s'il était déjà président.

Voici ses principales déclarations :

"Le peuple de France s'est exprimé. Alors que notre pays traverse un moment inédit de son histoire, marqué par le terrorisme, les difficultés économiques et les souffrances sociales (...), il a répondu de la plus belle manière : en allant voter massivement. Il a décidé de me porter en tête du premier tour de ce scrutin.

Je veux ici saluer les autres candidats présents au premier tour. [Il cite chaque candidat sauf Marine Le Pen]

Merci de les avoir applaudis à l'instant. Cela vous ressemble. Je sais la déception de ceux qui les soutenaient.

Je veux dire ce soir [à ceux qui m'ont aidé à créer En Marche!] : en une année, nous avons changé le visage de la politique française. L'engament pour la patrie, l'énergie collective au-delà des divisons l'ont emporté ce soir.

Depuis un an, partout en France, vous avez pris votre part du destin national. Vous avez montré que notre pays n'était pas une bulle, une lubie. Vous avez donné vos jours et, quand il ne suffisait pas, vous avez donné vos nuits.

Ne renoncez jamais (...) restez les courageux exigeants que vous êtes.

Dès ce soir, je me dois d'aller au-delà. Je ne serai jamais là loin de vous et j'aurai toujours besoin de vous. C'est ce soir une joie grave, lucide, qui m'habite.

Merci à toute ma famille et à Brigitte, toujours présente et (...) sans laquelle je ne serais pas moi.

Je veux être le président des patriotes face à la menace des nationalistes. Un président qui protège, qui transforme et qui construit.

Le défi, à partir de ce soir, n'est pas de voter contre qui que ce soit, mais de rompre avec un système qui a été incapable de résoudre les problèmes de notre pays depuis plus de 30 ans.

Je ne demanderai pas à ceux qui me rejoignent d'où ils viennent.

Je veux dès à présent construire une majorité, avec de nouveaux visages et de nouveaux talents.

Vous avez montré qu'il y avait dans notre pays aucun fatalité. Vous êtes ce visage du renouveau, celui de l'espoir français."

Peu après 20h, Emmanuel Macron avait accordé sa première réaction à l'AFP : "On tourne clairement aujourd'hui une page de la vie politique française. (...) Les Français ont exprimé leur désir de renouvellement. Notre logique est désormais celle du rassemblement que nous poursuivrons jusqu'aux élections législatives".





Macron, 'l"héritier de Hollande", selon Le Pen

Comme un arrière-goût de 2002 : le Front National parvient à passer au second tour. Marine Le Pen, triomphale, y croit tandis qu’elle grimpe sur scène devant ses partisans. 21,7% des votants lui font confiance.





Voici ses principales déclarations :

"Vous m'avez portée au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur avec humilité et reconnaissance.

La première étape qui doit conduire les Français à l'Elysée est franchie.

Je porte désormais la tâche de protéger la Nation française, (...) un peuple qui relève.

Le système a essayé d'ettouffer le grand débat politique que devait être cette élection. Ce débat va enfin avoir lieu.

La mondialisation sauvage menace notre civilisation (...) avec, comme conséquence, des délocalisations (...).

J'appelle donc le choix de l'alternance, la vraie. (...) Ce que je vous propose, c'est l'alternance fondamentale, qui mettra d'autres visages au pouvoir et le renouvellement auquel vous inspirez.

Ce n'est pas avec l'héritier de François Hollande que cette alternance viendra.

Oui, je suis la candidate du peuple.

C'est l'essentiel, vraiment l'essentiel qui est en jeu: la survie de la France."