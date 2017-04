"Je pense que nous approchons d’un moment décisif, a-t-elle déclaré. j’ai toujours considéré que le président est le président de tous les Français et qu’il doit rassembler tous les Français. C’est une conviction mais il faut passer des paroles aux actes, c’est pourquoi je me suis mise en congé de la présidence du Front national. Ce soir, je suis la candidate du FN qui souhaite rassembler autour d’un projet l’ensemble des Français."

Marine Le Pen n'a pas caché qu'elle envisageait, de plus, à un ralliement avec le directeur du parti 'Debout la France', Nicolas Dupont-Aignan. "Nicolas Dupont-Aignan a un projet qui est extrêmement proche du nôtre. Il a les mêmes convictions, il veut que la France redevienne souveraine, il souhaite arrêter l’immigration massive, il y a beaucoup de choses qui font que nous pouvons avoir une conversation, je souhaite un rassemblement le plus large possible des patriotes."

Pour rappel, les résultats définitifs fournis par le ministère français de l'Intérieur lui attribuent 21,3% des votes du premier tour.