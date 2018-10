Marine Le Pen a salué lundi la "dynamique" dimanche des mouvements d'extrême droite lors d'élections régionales en Allemagne et municipales en Belgique.

"La dynamique enregistrée par l'AfD en Bavière et le Vlaams Belang en Flandre confirme un futur basculement des équilibres politiques au Parlement européen en mai prochain", a estimé sur Twitter la présidente du Rassemblement national (RN, ex FN) dans une allusion aux élections européennes de l'an prochain.

Pour la finaliste de la présidentielle en France en 2017, il s'agit "encore (d') un dimanche révélateur en Europe".

Selon le président de Debout la France et ancien allié de Mme Le Pen à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, ces élections montrent trois défis à relever "1) la fin de la submersion migratoire et la protection de notre culture, 2) la justice sociale et le mérite, 3) mais aussi la préservation de notre environnement et de notre santé".

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti d'extrême droite anti-Merkel et anti-migrant (10,6%), est arrivé en quatrième position des élections en Bavière, où il fait son entrée au parlement régional.

Aux élections communales en Belgique, le Vlaams Belang, parti anti-immigration qui concurrence la N-VA sur sa droite, a enregistré un retour en force dans plusieurs cités flamandes et a revendiqué la place de 3e force politique de la région Flandre, derrière les chrétiens-démocrates du CD&V.

Dans les deux pays, les écologistes ont réalisé aussi une percée. En Bavière, ils sont parvenus en deuxième position avec 18% des voix.