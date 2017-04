Elle l’a fait. En dépit d’une campagne médiocre, avec le souffle d’un Fillon et d’un Mélenchon (qui aurait pu la doubler si Hamon avait lâché) dans son cou. Alors qu’il n’y a pas si longtemps, elle était la certitude absolue de ce premier tour, donnée à plus de 30 %, Marine Le Pen aura, tout au plus atteint les 22 % en ce dimanche 23 avril. Mais elle l’a fait.

Marine Le Pen, qui n’a jamais présidé qu’aux destinées du Front National, et exercé le pouvoir dans l’hémicycle d’une Europe qu’elle abhorre, n’a jamais été aussi proche de l’ambition de sa vie. Il lui reste deux obstacles à briser : Emmanuel Macron, et le sacro-saint plafond de verre. La tâche sera, sinon impossible, a minima ardue.

Son père, "l’homme de sa vie"

Marion Anne Perrine Le Pen l’a toujours assumé : elle est née en… 1968. Un 5 août. Elle est la cadette des trois enfants de Pierrette Lalanne et d’un certain Jean-Marie Le Pen, protecteur (du moins de longues années…) de sa Marinou. C’est sur les bancs de l’école publique qu’elle entame son parcours républicain. "Tant qu’à subir un enseignement communiste", dira le paternel, "autant le faire sans la caution de la religion catholique…".

Très tôt, Marine baigne dans la politique. Une affaire de famille, qui s’insinue dans son intime. Lors de ses études de droit, la future avocate se retrouve régulièrement aux côtés de son père, publiquement. Sur TF1 elle dira en 2004 : "On naît fille de Le Pen, on meurt fille de Le Pen. C’est l’homme de ma vie. Il a construit la femme que je suis !".

Le miracle de la toussaint

La virulence et le rejet que dégage son papa accompagnent Marine depuis toujours. Si le terrorisme, et les attentats sont devenus les marottes obsessionnelles de sa campagne, elle aura vécu l’expérience de près bien avant la montée du djihadisme. Nous sommes la nuit de la Toussaint 1976. La famille Le Pen dort dans leur immeuble du 9 avenue Poirier (Paris, 15ème), quand une charge de 20 kg d’explosifs souffle le bâtiment. Douze appartements détruits, mais aucun blessé grave. Bien plus tard, Marine écrira à propos de cet épisode du Miracle de la Toussaint : "Il a fallu cette nuit d’horreur pour que je découvre que mon père faisait de la politique. Et c’est là, à l’âge des poupées, que je prends conscience de cette chose terrible et incompréhensible : mon père n’est pas traité à l’égal des autres, nous ne sommes pas traités à l’égal des autres."

À propos de sa mère, Pierrette, elle écrira : "Le couple passait avant les enfants : elle était d’abord la femme de Jean-Marie Le Pen et après seulement la mère de Marie-Caroline, de Yann et de Marine." Dans la relation, souvent conflictuelle entre Jean-Marie Le Pen et la mère de se enfants, Marine vote plutôt papa.

Marine Le Pen, sur le plan politique, a déjà un nom. Reste à se faire un prénom. C’est en prenant la tête de l’association Génération Le Pen, qu’elle rebaptise GénérationS Le Pen, qu’elle commencera à l’écrire. Un "s" qui augure le plus important mouvement stratégique de Marine : la dédiabolisation du parti fondé par son père.

Poussé vers la sortie, Jean-Marie se débat mais intronise Marine vice-présidente du FN. En 2004, elle prend du galon et est entre au Parlement européen. Mais sa vraie victoire (jusqu’à hier), elle l’obtient le 16 janvier 2011 : Marine remporte la succession de son père avec 67,65 % des voix.

Comme son géniteur, à la tête du FN, elle continue de dénoncer l’immigration, LA tare numéro 1 en France selon elle. "L’islamisation rampante" de la société la pousse à promouvoir la "priorité nationale à l’emploi". Mais en se penchant, avec son bras droit Florian Philippot, sur le social, le peuple, les petits, la France d’en bas, des opprimés. Ça, c’est plus neuf au FN…

Mère de trois enfants, mariée trois fois (actuellement à Louis Alliot, vice-président du FN), Marine entend faire porter sa voix rocailleuse et le bien-fondé du repli sur soi qu’elle propose le 7 mai.

Et au-delà ?

Les 5 mesures phares de Le Pen

Travail : Retour de la retraite à 60 ans.

Europe : Sortie de l’UE avec suspension des accords de Schengen. Sortie de l’euro et éventuel retour au franc.

Immigration : Favorable à la suppression du droit du sol, elle veut réduire l’immigration légale à un solde annuel de 10.000 personnes. Suppression de l’Aide médicale d’Etat qui bénéficie aux étrangers en situation irrégulière.

Fiscalité : Création d’une taxe de 3 % sur les importations dont le revenu sera attribué aux salariés touchant moins de 1.500 € par mois. Baisse de 10 % de l’impôt sur le revenu pour les 3 premières tranches.

Sécurité : Expulsion des fichés S étrangers, volonté de déchoir de la nationalité française tout binational lié à une filière djihadiste. Partisane d’une peine de prison de perpétuité réelle incompressible. Création de 40.000 nouvelles places de prison, de 15.000 postes de policiers et gendarmes et d’environ 50.000 militaires.