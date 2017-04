Le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, qui a obtenu 19,6% des suffrages au 1er tour de la présidentielle française, s'est clairement prononcé dimanche contre la "terrible erreur" qu'il voit dans le vote en faveur de la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

L'homme est d'abord revenu sur sa campagne et son propre score au premier tour de l'élection présidentielle. "Avec 7 millions de personnes qui ont voté pour moi, je ne peux pas être le même homme qu'avant, a déclaré d'emblée le candidat de la France Insoumise. Je vais mener moi-même la manœuvre" pour les législatives a expliqué Jean-Luc Mélenchon en évoquant plusieurs villes où il pourrait être candidat. "J'attends des signaux du terrain et des villes où j'ai réalisé les meilleurs scores à la présidentielle. Pourquoi pas Marseille ou Toulouse."

Jean-Luc Mélenchon Premier ministre de Macron ?

Se présenter aux élections est une chose mais les remporter en est une autre. Pourtant, l'homme croit en la victoire aux législatives. Jean-Luc Mélenchon reconnait avoir perdu la bataille élyséenne mais pas la guerre. Jean-Luc Mélenchon espère un bon score afin de se profiler comme candidat Premier ministre d'un gouvernement de cohabitation avec Emmanuel Macron.

Toujours pas de consigne de vote

"Il n'y a pas d'ambiguïté dans ma position (...) Je ne voterai pas Front national, je combats le Front national. Et je dis à tous ceux qui m'écoutent: ne faites pas la terrible erreur de mettre un bulletin de vote pour le Front national, car vous pousseriez le pays à un embrasement général dont personne ne voit le bout", a déclaré le leader du mouvement "La France insoumise".

Refusant de dire pour sa part s'il votera blanc ou pour Emmanuel Macron, M. Mélenchon a pris ses distances avec le "front républicain" anti-FN, qui consiste à "donner des brevets de pompier à des pyromanes".

Il s'est justifié en disant qu'en 2002, "on pensait que (c'était) un accident". Le père de Mme Le Pen, Jean-Marie, s'était alors qualifié pour le second tour avant d'être largement battu par Jacques Chirac. Mais désormais, "à toutes les élections", "on nous tord le bras", a-t-il regretté.

"A mon avis, la France va se débarrasser de Marine Le Pen à cette élection, et nous, dans un mois, nous allons tous ensemble nous débarrasser de la politique de M. Macron" à l'occasion des législatives du 8 juin, a-t-il affirmé.