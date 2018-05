David Ramault, 45 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire dans la nuit de lundi à mardi pour la séquestration, le viol et le meurtre, mercredi à Wambrechies près de Lille, d'Angélique, 13 ans, a-t-on appris auprès de son avocat.

Selon Me Eric Demey, la préméditation et la récidive légale n'ont pas été retenues. David Ramault avait été condamné en 1996 pour "viol avec arme sur mineure de moins de 15 ans", "attentats à la pudeur aggravés" et "vol avec violence".

Il avait alors été incrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS).