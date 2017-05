Le cinéaste de 63 ans n'y va pas avec le dos de la cuillère lorsque Chris Hayes lui demande de donner son avis sur la gestion du dossier Corée du Nord par l'homme fort du pays d'Oncle Sam. "Vous ne le soutenez même pas face à la Corée du Nord ?", semble s'indigner le présentateur. Le réalisateur de Sicko, Bowling for Colombine ou encore Fahrenheit 9/11, lui répond alors fermement. " Non, ce serait comme soutenir un gamin de six ans qui pique la voiture de son père et qui comprend comment l'emmener sur l'autoroute. Personnellement, je ne veux pas que ce gamin parvienne à atteindre l'autoroute." Michael Moore va alors plus loin en alertant son interlocuteur et les téléspectateurs: " Vous dites qu'il pourrait trouver une bonne et raisonnable manière de régler le problème. [...] Ce n'est pas lui qui nous éloignera de la guerre nucléaire... C'est lui qui nous y emmènera."





Le très virulent opposant termine son développement en se disant espérer que le Pentagone ne lui ait pas donné les vrais codes nucléaires.