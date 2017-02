Un homme a attaqué une patrouille militaire à la machette au cri d'"Allah Akbar" vendredi près du musée du Louvre à Paris avant d'être blessé par le tir d'un soldat, une agression à "caractère terroriste", selon le Premier ministre français.

Outre l'agresseur, une deuxième personne, "au comportement suspect", a été interpellée, selon Michel Cadot, le préfet de police de Paris, qui s'est montré prudent sur son implication éventuelle. Un militaire a été légèrement touché au cuir chevelu tandis que l'assaillant a été grièvement blessé au ventre, a indiqué le préfet de police de Paris, Michel Cadot. Les deux sacs à dos qu'il portait ne contenait pas d'explosifs, a-t-il ajouté.

Cette agression dans un lieu touristique emblématique de la capitale française s'est produite "visiblement dans le cadre d'une tentative d'attaque à caractère terroriste", a affirmé le Premier ministre, Bernard Cazeneuve. "Il faut être prudent", a-t-il toutefois nuancé, citant "un contexte de menace qui demeure extrêmement élevée".

L'attaque s'est produite à 10h00 à l'entrée de la très touristique galerie du Carrousel du Louvre donnant accès au musée le plus fréquenté du monde.

Selon le préfet de police, l'assaillant, "armé d'au moins une machette, et peut-être d'une deuxième arme s'est précipité" sur la patrouille de quatre hommes, a proféré des menaces et crié "Allah Akbar" (Dieu est grand, en arabe). Un des militaires a tiré "cinq balles" et atteint au ventre l'assaillant.

Selon une source militaire, l'un des soldats avait d'abord tenté de maîtriser l'agresseur par des techniques d'autodéfense. Mais en vain. Un autre militaire a ensuite ouvert le feu.

Le parquet antiterroriste de Paris a ouvert une enquête pour "tentatives d'assassinats aggravés en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Le public qui se trouvait dans le musée au moment de l'attaque, environ 250 personnes, a été maintenu à distance et confiné dans une partie "sécurisée" du bâtiment, selon le préfet de police.

Un périmètre de sécurité a été immédiatement établi, de nombreux policiers vêtus de gilet pare-balles interdisant les accès à la zone, a constaté une journaliste de l'AFP. Les stations de métro aux abords du musée ont été fermées.