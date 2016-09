Minute de silence à Ground Zero pour l'anniversaire du 11-Septembre

Monde

Les Etats-Unis ont commémoré le 15e anniversaire des attentats du 11-Septembre, avec une minute de silence à Ground Zero à New York, où près de 3.000 personnes avaient trouvé la mort. Les candidats à la présidentielle Hillary Clinton et Donald Trump assistaient à la cérémonie au mémorial des attentats.

Les familles et proches des victimes se sont rassemblées pour une sobre cérémonie à New York mais aussi ailleurs aux Etats-Unis.

La minute de silence a débuté à 08h46 (14h46 HB), heure à laquelle le premier avion détourné frappait la tour nord du World Trade Center. Les noms de 2.977 victimes ont ensuite été prononcés. Le président et son épouse ont observé la minute de silence à la Maison Blanche.

Plus de 23 millions de personnes ont visité le mémorial depuis son ouverture en septembre 2011, et 4 millions de visiteurs sont entrés dans le musée, ouvert en mai 2014.

Une cérémonie est également prévue au Pentagone à Washington, en présence du président Barack Obama.

Selon une récente enquête du Pew Research Center, la crainte des citoyens américains de voir se reproduire de telles attaques a atteint de nouveaux sommets en 2016. En effet, 40% de la population estiment que la capacité des terroristes de lancer une autre attaque majeure contre les Etats-Unis est encore plus importante qu'au moment des attentats de 2001. Il s'agit de la proportion la plus importante depuis 2002.

Hillary Clinton quitte la cérémonie à cause d'un "problème médical"

La candidate démocrate à l'élection présidentielle aux Etats-Unis a quitté dimanche la cérémonie d'hommage aux victimes du 11 septembre 2001 à New York à cause d'un "problème médical", rapportent des médias américains. Selon un témoin, la candidate démocrate aurait fait un malaise et a dû être aidée dans sa camionnette par son équipe de sécurité.

Après son départ, les journalistes qui la suivent en campagne ont été empêchés de quitter la zone réservée aux médias.

Hillary Clinton et Donald Trump se sont rendus à cette cérémonie d'hommage marquant le 15e anniversaire de l'attaque.