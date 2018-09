Des "niveaux élevés" de la bactérie Escherichia Coli ont été découverts dans l'hôtel de Hurghada (Egypte) où un couple de Britanniques a trouvé la mort, a annoncé mercredi le voyagiste Thomas Cook, précisant que leur décès reste "toujours inexpliqué". John et Susan Cooper, un couple de touristes, sont morts le 21 août au Steigenberger Aqua Magic Hotel d'Hurghada, une station balnéaire sur les rives de la mer Rouge.

Ces décès, intervenus de manière "suspecte" selon leur fille, avaient poussé Thomas Cook à ordonner l'évacuation de tous ses clients de cet établissement haut de gamme.

Le voyagiste britannique avait également diligenté une "enquête indépendante" pour tenter de déterminer les causes du drame.

Si les tests menés sur la qualité de l'air et de l'eau se sont révélés négatifs, ceux menés "sur les normes alimentaires et d'hygiène ont permis d'identifier un niveau élevé de bactéries E. coli et de staphylocoques", indique le groupe dans un communiqué.

"Il ressort clairement de ces résultats que quelque chose a mal tourné en août au Steigenberger Aqua Magic Hotel à Hurghada et que les normes étaient inférieures à ce que nous attendons de nos partenaires hôteliers", ajoute le voyagiste.

"Cependant, ni nos spécialistes indépendants ni le docteur Vanya Gant (un consultant de l'University College London, NDLR) ne pensent que ces résultats apportent des éclaircissement sur la mort toujours inexpliquée de M. et Mme Cooper", poursuit-il, indiquant attendre les résultats des autopsies pratiquées par les autorités égyptiennes.

Ces niveaux de E. coli et staphylocoques pourraient toutefois expliquer "l'augmentation du nombre de cas de maladie signalés chez les clients de l'hôtel pendant cette période", indique Thomas Cook.

Le directeur général du groupe, Peter Fankhauser, a assuré que ces résultats "nous ont incités à engager des ressources supplémentaires pour répondre aux normes d'hygiène dans les hôtels où nous identifions un niveau de maladie supérieur à la moyenne".

Si la plupart des bactéries Escherichia Coli sont inoffensives, certaines souches provoquent de violentes diarrhées voire de graves complications dans certains cas.