Depuis un mois, à la Haye, des centaines de pasteurs néerlandais viennent au secours d'une famille arménienne.

C'est dans le quartier de Bethel que l'église protestante vient en aide à une famille arménienne qui est sous la menace d'une expulsion depuis maintenant neuf années.

Selon Franceinfo, le père de cette famille, qui a déjà reçu des menaces de mort, a vu sa demande d'asile - faite il y a sept ans - être acceptée par un juge. Mais le gouvernement a fait appel de cette décision. La famille Tamrazyan a alors fait la démarche pour avoir un permis de séjour. Cela leur a été refusé. Celle-ci a donc trouvé refuge dans l'église protestante de Bethel.

Derk Stegeman, le pasteur et coordinateur de la dite église, interrogé par Le HuffPost, a pensé à un système afin de protéger cette famille : "Aux Pays-Bas, une loi interdit à l'État d'intervenir dans un lieu de culte lorsqu'un culte est en cours. Alors nous avons décidé d'officier en continu, jour et nuit. Les pasteurs se relaient nuit et jour pour les offices. Au début on était un petit cercle, mais l'Église nationale a eu vent de l'histoire et a décidé de nous soutenir. Désormais il y a plus de 400 pasteurs venus de tous les pays qui viennent nous aider pour cet office continu".

Le coordinateur poursuivait: "On espère qu'une solution va être trouvée pour qu'ils ne soient pas expulsés, mais nous n'avons pas prévu de date limite à cet asile religieux. Nous avons choisi cette solution pour les accueillir mais aussi pour créer la possibilité d'avoir une discussion sincère avec les autorités nationales afin de trouver une solution humaine pour les enfants réfugiés victimes de la législation".