L'ancien ministre de l'Education nationale a réalisé un parallèle entre le sort des musulmans français et celui des juifs sous le régime de Vichy tout en accusant le FN d'instrumentaliser la laïcité. "", a lancé Vincent Peillon.

En plus de se tromper dans les dates - les juifs ne portaient pas d'étoile en 1977 mais bien dans les années 40 - le candidat a déclenché une polémique et suscité de nombreuses réactions à gauche comme à droite.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France a dénoncé ces propos de Vincent Peillon dans un communiqué. "Le Crif dénonce la comparaison faite hier lors de son intervention sur France 2 par Vincent Peillon entre le sort des Juifs sous l'Occupation et la situation actuelle des musulmans de France.L'histoire de la déportation de plus de 75 000 Juifs, de la spoliation des biens juifs ou des lois discriminatoires comme le port de l'étoile jaune ne saurait être dévoyée et instrumentalisée au nom d'un soi-disant équilibre des souffrances. De telles déclarations ne servent que ceux qui cherchent à réécrire l'Histoire."

"J'ai voulu dénoncer la stratégie de l’extrême-droite"

Sur Twitter, le candidat PS a clarifié sa pensé en balayant l'idée que la laïcité était responsable de la persécution des Juifs. "Je tiens à préciser ma pensée et ma conviction qu'une contraction de phrases a pu déformer. Je n'ai évidemment pas voulu dire que c'était la laïcité qui était à l'origine de l'antisémitisme de la France de Vichy. Le régime de Vichy ne se réclamait pas de la laïcité, bien au contraire. Et ce qu'ont vécu les juifs sous Vichy ne saurait être banalisé d'aucune façon. Tout cela, je le sais charnellement et intellectuellement mieux que quiconque, par mon histoire personnelle, par mes travaux. Et par mes combats politiques énergiques pour la laïcité, et contre le racisme et l'antisémitisme. J'ai voulu dénoncer la stratégie de l’extrême droite qui utilise les mots de la République pour les détourner contre la population."