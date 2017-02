Décidément...









L'enquête n'est en réalité pas neuve: elle date du 6 septembre 2016 et l'information planait déjà dans les couloirs de Mediapart. L'enquête se focalise sur les année 2010 à 2013. M. Solère a omis de régler une partie de ses impôts sur le revenu, mais aussi la taxe foncière pour l'année 2013.





Le porte-parole a d'ores et déjà annoncé qu'il porterait plainte pour diffamation. Il jure avoir toujours déclaré ses revenus.









Tout comme François Fillon, Thierry Solère a salarié son épouse durant l'année 2012, celle-ci gagnant 4.400 euros net mensuels.

Le journal satirique français "Le Canard enchaîné" qui paraitra demain "précise la nature de l'enquête préliminaire pour suspicion de fraude fiscale", une enquête lancée par le parquet de Nanterre et visant Thierry Solère, qui n'est autre que le porte-parole de François Fillon, toujours candidat représentant Les Républicains dans la course à la présidentielle. L'information est reprise et rendue publique par LeMonde.fr.