Monde Le président américain Donald Trump s'est exprimé à la tribune de l'ONU, où se réunissent les dirigeants du monde entier.

Le thème du débat de cette Assemblée générale annuelle est "le leadership mondial et les responsabilités partagées pour des sociétés pacifiques, équitables et durables"; explique l'Organisation sur son site.

Les leaders du monde entier vont prendre la parole.

Voici les principales déclarations du président américain :

En ouverture de discours, Donald Trump a vanté son action politique: "En moins de deux ans, mon administration a accompli plus que presque toute autre administration dans l'histoire de notre pays. C'est vrai". Ce qui n'a pas manqué de faire rire l'Assemblée (voir vidéo).

Sur la Syrie, le milliardaire promet une "réponse" américaine en cas d'armes chimiques.

M. Trump s'en est également pris à l'Iran et lance un appel à isoler le régime: "Les dirigeants iraniens sèment chaos, mort et destruction" a-t-il dit. Il explique que de nouvelles sanctions seront prises contre Téhéran et "qu'il y en aura encore d'autres".

Sur la guerre commerciale, il explique que le déséquilibre avec Pékin "ne peut être toléré".

Donald Trump a appelé les pays membres de l'Opep à cesser de faire monter les prix du pétrole.

"Nous défendons nombre de ces nations pour rien et elles en profitent pour nous imposer des prix plus élevés du pétrole. Ce n'est pas bien. Nous voulons qu'elles cessent de faire monter les prix (...) et qu'elles commencent à les faire baisser", a-t-il dit à la tribune de l'ONU.

Sur la Corée du Nord, salue "un élan courageux pour la paix".